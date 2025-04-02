Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da yağış etkili oldu.
Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkartıp, yürümek zorunda kaldı.
ASANSÖRLÜ VİNCİN ÜZERİNDEN ATLADILAR
Elazığ'da belediye ekipleri, göle dönen yolları temizlemek için çalışma başlattı. Kültür Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar, suyla dolan yoldan geçmeyince asansörlü vincin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçti.