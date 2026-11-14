Kan donduran olay, Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisinde meydana geldi. Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gece boyunca üç kişiye ulaşmak için arama çalışması yürüttü.

Arama çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde aynı bölgede meydana gelen trafik kazasına ilişkin ihbar alındı. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede, Berat Kavak'ın kullandığı 52 AIB 007 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığı belirlendi.

ARAÇTA BULUNDULAR

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücü Berat Kavak ile araçta bulunan Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Üç kişinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Kazaya ilişkin ortaya çıkan bir diğer detay ise Muhammed Yiğit'in cezaevi izninde olduğuydu. Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu ve 10 günlük izin kapsamında iki gün önce cezaevinden ayrıldığı öğrenildi.

Üç kişinin hayatını kaybettiği kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.