Arkeologlar ve jeologlar tarafından incelenen yeraltı yapısı, yer seviyesinin hemen üzerinde başlayan ve kayaya oyulmuş basamaklarla derin bir koridora bağlanan mimari bir hat sergiliyor. Keşfedildiği sırada içi tamamen binlerce yıllık toprak ve tortu katmanlarıyla kaplı olan tünelin iç boyutları, yapımında yüksek düzeyde iş gücü ve mühendislik planlaması kullanıldığını kanıtlıyor. Bazı bölümlerinde yüksekliği 5 metreye, genişliği ise 3 metreye ulaşan tünelin hangi medeniyet tarafından, hangi amaçla inşa edildiği sismik ve mimari analizlere rağmen saptanamadı.

SU KANALI TEORİSİ BİLİMSEL OLARAK ÇÜRÜTÜLDÜ

Kazıların ilk aşamasında araştırmacılar, tünelin kentin su ihtiyacını karşılayan antik bir hidrolik sistemin veya su isale hattının parçası olabileceği hipotezi üzerinde durdu. Ancak tünel duvarlarında yapılan detaylı incelemelerde, antik dönem su yapılarında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla mutlaka kullanılan su geçirmez sıva kaplamalarına rastlanmadı.

Daha sonra yürütülen ileri jeolojik ve radar taramalarında da bölgenin yeraltı su yataklarıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığı tespit edildi. Bu laboratuvar verileri, yapının su tedarik sistemi olarak kullanıldığı yönündeki ilk teorilerin bilim dünyasında tamamen geçerliliğini yitirmesine neden oldu.

YARIM KALAN İNŞAAT OLABİLİR

Yapının işlevine yönelik geliştirilen bir diğer bilimsel görüş ise tünelin antik bir taş ocağı veya kireç üretim merkezi olabileceğini öngörüyor. Tünel çeperlerinde yapı malzemesi olarak nitelikli tebeşir tabakalarının bulunması ve kayaçlar üzerindeki hassas işleme izleri, kazıların yüksek kaynaklara sahip organize bir otorite tarafından yönetildiğini gösteriyor.

Tünelin Demir Çağı yerleşim alanlarına yakınlığı, kronolojik olarak eski bir döneme ait olduğunu işaret etse de net bir tarihlendirme henüz yapılamadı. Araştırma kurulları, tünel içinde belirgin bir kullanım izine rastlanmamasını, projenin henüz tamamlanmadan aniden durdurulmuş veya yarım bırakılmış bir inşaat olabileceği ihtimaliyle açıklıyor. Yapının gizemini çözmek için yeraltı taramaları sürdürülüyor.