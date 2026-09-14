19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyeye yönelik operasyonların ardından İstanbul’da siyasi gündem kadar kentin imar gündemi de hareketlendi. Megakentin farklı ilçelerinde yeni planlar onaylanırken yargıdan dönen projeler gündeme alındı. Kanal İstanbul’dan Ömerli Havzası’na, Beykoz ormanlarından Tuzla’daki askeri araziye kadar farklı alanlarda yapılaşma kararları alındı.

Kimi bölgelerde yeni konut projeleri için plan değişiklikleri yapılırken kimi bölgelerde yıllardır süren kentsel dönüşüm süreçleri hız kazandı.

SÖZCÜ, 19 Mart operasyonlarının ardından İstanbul’da imar planı değişen, yapılaşmaya açılan ve tartışma yaratan bölgeleri mercek altına aldı. İstanbul’da yapılaşma tartışmalarının merkezine yeniden Kanal İstanbul oturdu.

Kemerburgaz

40 AYRI KAMU İHALESİ

Kanal İstanbul güzergahında daha önce birçok kez mahkemeler tarafından iptal edilen imar planları, yargı kararları doğrultusunda yeniden hazırlanırken milyarlarca liralık konut ve altyapı ihaleleri de hızlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 17 Mart 2025 ile 23 Ekim 2025 arasında Kanal İstanbul güzergahında 40 ayrı kamu ihalesi gerçekleştirdi. İhalelerin toplam sözleşme bedeli yaklaşık 80 milyar lira oldu. Emlak Konut da 2024’te güzergah üzerindeki Dursunköy’de en az 28.2 milyar liralık konut ve altyapı ihalesine çıktı. İhalelerin önemli bölümü iktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere gitti.

Sazlıbosna

Bölgede planlama çalışmaları da sürdü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 17 Haziran 2025’te Sazlıbosna Barajı’nın yanındaki yaklaşık 2.5 milyon metrekarelik alan için yeni imar planını askıya çıkardı. Tarım alanı niteliğindeki bölgede yapılaşmanın önü açıldı.

Beykoz

Mimarlar Odası dava açmıştı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da Mimar Sinan’ın Kırkçeşme Su Yolları ve Uzun Kemer’inin etki alanında kalan yaklaşık 63 bin metrekarelik tarım arazisi, plan değişikliğiyle konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Mimarlar Odası’nın açtığı davada bilirkişi, planın tarihi miras ve tarım alanları açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Raporda plan değişikliğinde kamu yararı bulunmadığı belirtildi.