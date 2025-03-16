Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterli yağışların yaşanmaması nedeniyle kentteki barajlarda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Konya şehir merkezine su sağlayan Apa Barajı’nda su seviyesi yüzde 10’un altına geriledi.

SUYA KISITLAMA

Yetkililer, kentin genelinde sadece yüzde 10’luk içme suyunun kalması üzerine harekete geçti ve suya kısıtlama getirdi. AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ yönetimi tarafından suyun park, bahçe, tarla sulama, temizlik gibi amacı dışında kullanılmasına yasak getirildi.

“YERÜSTÜ KAYNAKLARI KURUDU, YER ALTI SULARI ÇEKİLDİ”

Resmi yazı ilgili birimlere gönderildi. KOSKİ Genel Müdürü İbrahim Demir imzasıyla iletilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İklim değişikliğinin etkisiyle Konya Kapalı Havzası'nda yağışlar beklenenin çok altında kalmış, bu da yer üstü kaynaklarının kurumasına ve yeraltı sularının çekilmesine yol açmıştır. Sonuç olarak, içme suyu kaynakları %10 seviyelerine düşerek su temini ve arzında büyük bir risk ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, içme suyunun amacı dışında (park, bahçe, tarla sulama, temizlik vb.) kullanımı yasaklanmıştır. Şehrimizde kesintisiz ve sağlıklı su arzını sürdürebilmek için, sulama işlemlerinin içme suyu dışındaki kaynaklardan yapılması zorunludur. Gereken önlemlerin ivedilikle alınmasını arz ederim.”

KENT “SUDA TASARRUF” AFİŞLERİYLE DONATILDI

Öte yandan kentin dört bir yanına ise vatandaşların suyu tasarruflu kullanmalarına yönelik uyarı afişleri astı.

KENTİN 50 YILLIK SU SORUNUNU ÇÖZDÜKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

21 Mayıs 2013 tarihinde dönemin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Akyürek Mavi Tünel projesiyle Konya’nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacının giderilmiş olduğunu dile getirmişti.

AKP’Lİ BAŞKAN SU ZAMLARININ TASARRUF İÇİN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katıldığı bir televizyon kanalında kentte elektrik faturalarını sollayan su faturaları için ilginç bir açıklama yaparak, “Mevcut durumlarda suyu ucuzlatmak, suyun daha çok kullanımına vesile olacağı için bunu tasarruf aracı olarak kullanıyoruz” demiş ve büyük tepki çekmişti.