Nobel Ödüllü buluş, uzaydan çekilen gece fotoğraflarında Dünya'nın rengini tamamen değiştirdi.

Yüzyılı aşkın süredir sokaklarımızı aydınlatan eski sodyum buhar lambaları, doğaları gereği tek renkliydi ve spektrumun çok dar bir bandında ışık yayarak şehirlere o karakteristik turuncu-sarı tonunu veriyordu. Teknoloji tamamen değişti.

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura'ya 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandıran "yüksek verimli mavi LED" buluşu, fosfor kaplamayla birleştirilerek parlak, uzun ömürlü ve uygun fiyatlı beyaz ışığı doğurdu.

Eski akkor ampullerin watt başına ürettiği 16 lümenlik performansa karşı 300 lümeni aşan bu yeni diyotlar, enerji verimliliği yasalarının da desteğiyle tüm dünyanın gece haritasını baştan yazdı.

Sarıdan mavimsi beyaza dönüştü

Uzaydaki gece gözlemcilerinin vizöründe şehirler, sarıdan parıldayan mavimsi beyaza dönüştü. İtalya'nın Milano kenti, 2015 yılında bu dönüşümü tamamlayarak astronotlar André Kuipers ve Samantha Cristoforetti'nin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için çektiği "öncesi ve sonrası" fotoğraflarının sembolü oldu.

İnsanın uyku kalitesini de bozuyor

Ancak her teknolojik devrim gibi, LED dönüşümünün de insanlıktan gizlenen karanlık bir yüzü var. Işığın maliyeti ucuzladıkça, şehirler sadece eski lambaları değiştirmekle kalmadı; ışık noktalarının sayısını ve yoğunluğunu da kontrolsüzce artırdı. Sonuç olarak, yapay ışıklardan kaçmanın neredeyse imkansız olduğu, çok daha parlak ama biyolojik olarak tehlikeli bir gezegen ortaya çıktı.

İşin daha sinsi yönü ise resmi istatistiklerin gerçeği tam yansıtmaması. Işık kirliliğini ölçen uydular mavi ışık spektrumuna karşı kısmen duyarsızdır. Bu durum, insanlar ve yeryüzündeki canlılar tarafından algılanan gerçek ışık kirliliğinin, uyduların rapor ettiği rakamlardan çok daha vahim boyutta olduğu anlamına geliyor.

Üstelik LED'lerin yaydığı mavi ışık, melatonin hormonunu baskılayarak insan uyku kalitesini bozduğu gibi, göçmen kuşların ve gececıl canlıların yön duygusunu paramparça ediyor.

Uzmanlar, çözümün enerji düşmanı sodyum lambalara geri dönmek olmadığının altını çiziyor. Geleceğin vizyonu, sadece ampulleri değiştirmek değil, "akıllı ve yönetilebilir" sistemler kurmaktan geçiyor.

Sokak lambalarının dörtt biri akllı olacak

2030 yılına kadar dünyadaki sokak lambalarının dörtte birinin akıllı hale geleceği tahmin ediliyor. Bu bağlantılı lambalar, günün saatine, insan trafiğine veya hava durumuna göre yoğunluğunu uzaktan ayarlayabilecek; yani sadece gerekli ışığı, ihtiyaç duyulan zaman ve yerde kullanacak.

Biyoçeşitliliği korumak adına bilim dünyası şimdiden alternatif yollar aramaya başladı bile. Örneğin İskandinav ülkeleri, gece avlanan yarasaları ve habitatı rahatsız etmemek adına belirli bölgelerde "kırmızı ışıklı" sokak lambalarını test ediyor. Uzun vadede ise elektrik tüketimini tamamen sıfırlayacak ve doğaya hiçbir zarar vermeyecek organik bir aydınlatma yöntemi olarak "biyolüminesans" (ışık saçan organik canlılar/bakteriler) teknolojisi üzerinde çalışılıyor.