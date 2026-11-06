İstanbul Avcılar’da hızlanan kentsel dönüşüm, yüksek kiralarla birlikte nüfus hareketliliğine yol açtı. Evlerini boşaltan vatandaşların bir bölümü çevre ilçelere taşınırken İstanbul Emlakçılar Odası Avcılar Bölge Sorumlusu Arzu Kul, yüksek kiralar nedeniyle eski kiracıların ilçeden ayrılışının kalıcı olduğunu söyledi.

Hükümetin “Yarısı Bizden Kampanyası” desteğinin ardından 2025’te ilçedeki dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Firuzköy, Tahtakale ve Yeşilkent dışındaki yedi mahallede yoğunlaşan çalışmalar kapsamında çok sayıda bina tahliye edildi. Yenilenen yapılardaki kiraların yükselmesi de taşınmalarda etkili oldu.

“KİRALAR 40 BİN LİRA OLDUĞU İÇİN KALICI BİR TAŞINMA YAŞANIYOR”

Başta Merkez Mahallesi olmak üzere birçok yerde yüzlerce konutun yıkıldığını belirten Arzu Kul, “Yıkılan binalardaki eski sabit kiracılar, piyasadaki yüksek kiraları ödeyemedikleri için daha uygun fiyatlı ilçelere gidiyor” dedi.

Yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle dairesini satan veya geçici olarak aile büyüklerinin yanına yerleşenler olduğunu anlatan Kul, taşınmaların çocukların okul düzenini de etkilediğini söyledi. Kul, kiracılarla mülk sahiplerinin durumunu şöyle anlattı:

“Eski kiracılarda taşınma kalıcı oluyor. Kiralar 40 bin lira olduğu için kalıcı bir taşınma yaşanıyor. Ama mülk sahipleri daha sonra gelebiliyor veya evlerini kiraya verebiliyor.”

NÜFUS VE ELEKTRİK ABONESİ SAYISI DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre Avcılar’ın 2022’de 452 bin 132 olan nüfusu, 2023’te 437 bin 221’e geriledi. İlçe nüfusu 2024’te 440 bin 934, 2025’te ise 440 bin 663 olarak belirlendi. 2026 yılına ilişkin nüfus verileri henüz açıklanmadı.

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre, kentsel dönüşümün hızlanmasıyla Avcılar’daki elektrik abonesi sayısı da düştü.

OKULUN ÖĞRENCİ SAYISI 750’YE GERİLEDİ

Dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı Ambarlı Mahallesi’nde, çok sayıda sitenin yenilenmek üzere yıkılması okullara da yansıdı. İnönü İlkokulu’nda geçmiş yıllarda 900’ü aşan öğrenci sayısı, evlerin boşaltılması ve ailelerin göç etmesiyle 750’ye kadar geriledi.

Öğrenci velisi Erhan Kaya, yeni binalarda daire sayısının artacağını belirterek birkaç yıl içinde nüfusun yeniden yükseleceğini düşündüğünü söyledi. Veli Erdem Duman ise “Kentsel dönüşüm gerekli. Göçten dolayı insanlar çevre ilçelere gidiyor. Birkaç seneye döneceklerdir” dedi.

Ambarlı Mahallesi’nde 10 bloktan oluşan ve yıkımına başlanan Armağan Sitesi’nde 2019’dan beri oturan Uğur Altıgün, “Alıştığımız bir çevremiz vardı. İnsanlar evlerini teslim ediyor. İnşallah daha güzel olacaktır” diye konuştu. Aynı sitede yaşayan Melike İrtürk de evlerinin yıkılmasına üzüldüğünü, yerlerine yeni ve sağlam daireler yapılacak olmasından ise mutluluk duyduğunu anlattı.

YIL SONUNDA BİN 200 BİNANIN AŞILMASI BEKLENİYOR

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, nüfus ve öğrenci sayısındaki düşüşü geçici olarak değerlendirdi. Binaları yıkılan vatandaşların barınma ve çocuklarını okutma ihtiyacıyla başka mahalle ve ilçelere taşındığını belirten Can, önceliğin yaşam güvenliği olduğunu vurguladı.

Can, yeni projeler tamamlandıkça ilçeden ayrılanların döneceğine inandığını belirterek, “Yeni projeler yapıldıkça hem burada oturan Avcılarlı hemşehrilerimizin hem de zamanında Beylikdüzü ve Bahçeşehir’e giden komşularımızın zaman içerisinde döneceklerine inanıyorum” dedi.

Can’ın verdiği bilgiye göre ilçede 2024’te 200, 2025’te 800 bina dönüşüme girdi. 2026’da ise bu sayı 900’ü geçti. Can, yıl sonunda dönüşüme giren bina sayısının bin 200’ü aşmasını beklediklerini söyledi.