Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir binanın yıkımı sırasında bitişikte bulunan apartmanın duvarının bir bölümü çöktü.

Çöken duvardan kopan parçalar, apartmanın 3’üncü katındaki dairenin odasına düştü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayın ardından evde bulunan aile üyeleri odaya yöneldi.

Odaya giren aile, duvar parçalarının kardeşinin yatağının üzerine düştüğünü gördü. Duvarın bir bölümünün tamamen açılmasıyla odada büyük bir boşluk oluştu.

10 DAKİKA İLE KURTULDU

Daire sahibi Eren Ulaş, olay sırasında evden çalıştığını ve toplantıda bulunduğunu söyledi. Gürültünün ardından kardeşlerinin “duvara girdiler” diye bağırdığını aktaran Ulaş, odaya gittiğinde gördüğü manzarayı anlattı.

Ulaş, kardeşlerinin olaydan yalnızca 5-10 dakika önce yataktan kalktığını belirterek, “Kardeşim 5-10 dakika geç uyansaydı eğer, duvar parçası gerçekten üstüne gelebilirdi, zarar görebilirdi. Tamamen tesadüfler sonucunda atlatılmış bir durum ve kaza. Hayati tehlikesi olabilirdi” dedi.

AÇILAN BÖLÜM ÇUVALLA KAPATILDI

Olayın ardından ailenin belediye ve ilgili kurumlara haber verdiğini belirten Ulaş, yıkım çalışmasını gerçekleştiren kişilerin daireye gelerek inceleme yaptığını söyledi.

Ulaş, yıkılan parçaların temizlendiğini, ardından açılan bölümün geçici olarak çuvalla kapatıldığını ifade etti. Duvarın yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden örüleceğinin kendilerine söylendiğini aktaran Ulaş, buna karşın henüz resmi bir tutanak tutulmadığını öne sürdü.

Yaşananların kendilerinde ciddi endişe oluşturduğunu dile getiren Ulaş, binanın yıkım çalışmalarından ne ölçüde etkilendiğinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Ulaş, “Şu an binanın başka bir yerinde hasar var mı bilmiyoruz. Bu yıkımın binaya bir etkisi var mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ister istemez bir tedirginlik yaratıyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.