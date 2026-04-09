Yeni finansman paketi, hak sahiplerine her bir bağımsız bölüm için 3 milyon TL’ye kadar kredi kullanma imkânı tanıyor. Projenin en büyük avantajı, geri ödemelerin 180 ay (15 yıl) vadeye yayılması ve ilk yıl geri ödemesiz dönem seçeneğinin bulunması.

Faiz Oranları ve İndirim Kategorileri

Piyasaya göre oldukça düşük seviyede belirlenen standart faiz oranı aylık %0,69 olarak açıklandı. Ancak belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar için bu oran daha da aşağı çekiliyor:

Dar Gelirliler ve Emekliler: Orta ve düşük gelir grubundakiler, emekliler ve engelli vatandaşlar için yıllık bazda faiz indirimi uygulanıyor.

Kadınlar ve Şehit Yakınları: Hane reisi kadın olan aileler ile şehit/gazi yakınlarına ekstra faiz avantajı sağlanıyor.

Enerji Verimliliği Bonusu: Yenilenen binanın A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olması durumunda yıllık %0,50, B sınıfı olması durumunda ise %0,25 ek indirim yapılıyor.

Dip Oran: Tüm indirim kalemleri birleştiğinde aylık faiz oranı %0,59’a kadar düşebiliyor.

Başvuru Yapılabilecek Şehirler

Kentsel dönüşüm sürecine finansal ivme kazandırması beklenen bu özel kredi paketi, ilk etapta Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerini odağına alıyor. Projenin uygulama alanı olarak belirlenen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde, riskli yapı stokunun hızla yenilenmesi hedefleniyor. Şu an itibarıyla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da başvurular resmi olarak başlamış durumda.

Kimler Yararlanabilir? Şartlar Neler?

Krediden faydalanmak isteyenlerin şu kriterlere uyması gerekiyor:

Gelir Şartı: Aylık taksit ödemesi, toplam hane halkı gelirinin %70’ini geçmemeli.

Kredi Sicili: Başvuru sahibinin açık icra, takip veya haciz kaydı bulunmamalı.

Mülkiyet: Hak sahibi, riskli yapıdaki evi dışında başka bir konuta sahip olmamalı (istisnai durumlar hariç).

Kira Desteği: Bu krediyi kullananlar mevcuttaki kira desteğinden faydalanabilirler; ancak "Yarısı Bizden" kampanyasıyla aynı anda kullanılamaz.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Süreç üç temel adımdan oluşuyor:

Müteahhit Anlaşması: Mülk sahipleri, Bakanlığın sistemine kayıtlı lisanslı bir müteahhit ile anlaşarak sözleşme imzalar.

Sistem Girişi: Müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek projeyi kaydeder ve onaya gönderir.

Banka Başvurusu: Başkanlık onayının ardından vatandaşlar e-Devlet üzerinden ön başvurularını yapar ve gerekli evraklarla protokol imzalanan banka şubelerine giderek işlemi tamamlar.

Kira Desteğinden Faydalanmanın Yolu

Sistem, "Yarısı Bizden" kampanyası ile bu yeni kredi paketi arasında bir tercih zorunluluğu getirse de hak sahiplerine önemli bir esneklik sunuyor. Aynı kişi iki destekten birden yararlanamazken, bina içerisindeki farklı malikler kendi tercihlerine göre farklı kampanyaları seçebiliyor. En kritik detay ise 3 milyon TL’lik kredi desteğini kullanan mülk sahiplerinin, kira yardımından faydalanmaya devam edebilmesidir. Bu sayede vatandaşlar, düşük faizli finansmanla inşaat sürecini yönetirken barınma masrafları için de destek alabiliyor. Sonuç olarak, kira yardımı ve kredi desteği bir arada kullanılarak dönüşüm süreci mali açıdan kolaylaştırılıyor.