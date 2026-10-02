İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamına giren ve yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği binayı 2025 yılında tahliye etmek zorunda kalan bir vatandaş, ailesiyle birlikte aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katına taşındı.

İlk taşınma sürecinde mevzuat gereği kentsel dönüşüm kira desteğinden yararlanan vatandaş, yeni evinde de uzun süre kalamadı.

Ev sahibinin Mart 2026’da gönderdiği tahliye tutanağı üzerine evini boşaltmak ve kısa süre içinde ikinci kez taşınmak zorunda kalan hak sahibi, yaşadığı bu mağduriyet üzerine gerekli tüm evrakları toplayarak yeniden kira yardımı başvurusunda bulundu.

"DAHA ÖNCE FAYDALANDINIZ" YANITI RED GETİRDİ

İlgili idari kuruma yapılan ikinci müracaat, olumsuz sonuçlandı. Yetkililer, başvurana daha önce kentsel dönüşüm kira desteği ödemesi yapıldığı gerekçesini sunarak talebi reddetti.

İkinci taşınmanın kendi iradesi dışında geliştiğini ve mağduriyet yaşadığını belirten vatandaş, hakkını aramak amacıyla konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

KDK DEVREYE GİRDİ

Şikayet başvurusunu incelemeye alan KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi adına Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile doğrudan temasa geçti. Karşılıklı yürütülen görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, başvuru idari kurum tarafından yeniden ele alındı.

KDK’nin girişimleriyle hak sahibinin talebi olumlu karşılanarak ikinci taşınma süreci için de kira yardımından faydalandırılması sağlandı.