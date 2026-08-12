Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yüksek yapıların patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarına oldukça sıkı standartlar getirildi. Buna göre, patlatmalı yıkım öncesinde meteorolojik şartlar detaylıca değerlendirilecek. Yıkım anı ise olası risklerin takibi için yüksek hızlı kameralar ile baştan sona kayıt altına alınacak.

Süreçte görev yapacak personelde de ehliyet aranacak: Patlayıcıyla yıkımdan sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelendirmesi şart koşulurken, ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

18,5 METRENİN ÜZERİNDEKİ YAPILARA İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞARTI

Düzenleme kapsamında binaların yıkımındaki fenni mesuliyet kuralı netleştirildi:

Yüksekliği 18,5 metrenin üzerinde olan tüm binaların yıkımında fenni mesuliyet bir inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek.

18,5 metrenin altındaki binalarda genel olarak fenni mesuliyet aranmayacak. Ancak bina bitişik nizamdaysa, yapısal bir düzensizlik taşıyorsa; sağlık, eğitim, kültür veya tabiat varlıklarına yakınsa ve herhangi bir risk unsuru barındırıyorsa yükseklik şartına bakılmaksızın inşaat mühendisi sorumluluğu istenecek.

ŞANTİYELERDE KORUMA FANI VE ÖRTÜLÜ YOL ZORUNLULUĞU

Çevre ve iş sağlığı güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yönetmelik, yıkım sahasındaki önlemleri de sıkılaştırdı. Yüksek yapı yıkımlarının yapıldığı şantiyelerin çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile tamamen korumaya alınacak.

Kurulacak iskele ve çalışma kuleleri yönetmelik standartlarına birebir uyacak. Ayrıca yıkım boyunca toz, titreşim ve gürültü sınırlarının aşılmaması için yasal mevzuat şartları eksiksiz uygulanacak.