Kentsel dönüşüm sürecinde yapılan yeni yönetmelik değişiklikleri, sürecin hızlanmasını sağlarken bazı ev sahipleri için mağduriyetlere yol açabiliyor.

Ekol TV'den Ezgi İzgi'nin haberine göre Artık, kentsel dönüşümde maliklere noter aracılığıyla tebligat yapılmayacak.

Bu yeni karar birçok kişinin evinin dönüşüme girdiğini bilmeden satışa çıkarılmasına neden olabilir.

Yeni düzenlemeye göre, yüzde 50,1 çoğunlukla müteahhit seçilerek projelere başlanabilecek ve resmi toplantı yapılma şartı kaldırılacak.

"BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR"

Düzenlemeye göre, riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra, tapu müdürlüğüne bildirim 10 gün içinde yapılacak ve bina girişlerine tutanak asılacak. kararlar yalnızca elektronik tebligat üzerinden bildirileceği için, özellikle muhtarlık ilanlarını görmeyen bazı kişiler evlerini kaybedebilecek.

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yeni düzenlemeyi değerlendirerek, herkesin binalarını takip etmesi gerektiğini vurguladı.

"Kentsel dönüşümde tebligat süreci dönüşümün önünü tıkayan en önemli nedenlerden biriydi. Artık noter tebligatlarıyla ilgili sorun ortadan kalktı, ancak bu durum yurt dışında yaşayan kat malikleri için büyük bir risk oluşturuyor. Eğer tebligatınızı almazsanız, satış süreci başlatılabilir" dedi.