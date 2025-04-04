Konya'nın Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle yüzlerce kişi hastanelere başvurdu. Hastanelerde yoğunluk oluşurken, eczanelerde ishal ilaçlarının tükendiği öğrenildi.

İLAÇLAR TÜKENDİ

Hastanelerde oluşan yoğunluk nedeniyle sağlık personellerinin izinleri iptal edilirken, eczanelerde ishal başta olmak üzere çok sayıda ilaç tükendi.

SUYA KANALİZASYON KARIŞTI İDDİASI

Zehirlenme vakalarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı öne sürülürken, yetkililerden henüz zehirlenme nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Hastanelerde yaşanan yoğunluğun ardından Sarayönü Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada, “İlçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesine yoğun başvurulardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Necati KOÇ, ilgili kurum amirlerinden bilgi alarak vatandaşlarımızla yakından ilgilenmiştir. Çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Sarayönü Kaymakamlığı da bir yazılı açıklama yaptı, Kaymakamlık açıklamasında ise “ilçemizde 03.04.2025 Perşembe günü ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile Sarayönü Devlet Hastanesine yoğun başvurular olmuştur.Toplu vakalar olması nedeniyle vaka bazlı çalışmalara derhal başlanılmış, konu ile ilgili olarak gerekli tedbirler alınmış ve çalışmalar titizlikle devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE DE BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde de geçtiğimiz aylarda binlerce yurttaş mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurmuştu. O dönemde KOSKİ, zehirlenme vakalarının sudan kaynaklı olmadığını açıklamış ancak sudan alınan numuneler neticesinde zehirlenmelerin su kaynaklı olduğu ve klor oranının düşük olmasının bu duruma yol açtığı belirtilmişti.