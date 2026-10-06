Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre iller ve Amasya'da şap hastalığı vakaları tespit edildi.

Hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca il genelindeki hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

"GENEL SEVK YASAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, hastalığın yayılmasını engellemek için ekiplerce kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirlerinin uygulandığı vurgulandı.

Hayvan pazarlarının kapatılmasının, ildeki tüm hayvan sevklerini durdurduğu anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2026/2) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla il içi hayvan sevklerinde, il dışı hayvan sevklerinde mevzuatta belirtilen sağlık şartları, veteriner sağlık raporu, kayıt ve diğer gerekli belgeler ile kontrol ve denetim hükümlerine uyulması şartıyla herhangi bir genel sevk yasağı bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.