Hardin County Schools bölgesi, yaklaşık 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü okul sisteminde güvenlik gerekçesiyle yeni bir düzenleme yaptı. Bölge, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan sadece bir hafta önce, okul saatleri boyunca metal su şişelerini yasaklama kararı aldı.

6 Ağustos'ta başlayacak eğitim dönemi öncesinde açıklanan karara göre, Stanley, Owala ve Brumate gibi popüler markaların da aralarında bulunduğu metal su şişeleri okullara getirilemeyecek. Öğrencilerin yalnızca plastik gövdeli ve plastik kapaklı su şişelerini kullanmasına izin verilecek. Cam ve metal tüm su şişeleri yasak kapsamına alındı.

Okul bölgesinin halkla ilişkiler direktörü John Wright, kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını belirterek şunları söyledi: Yetkililer, pandemi döneminden bu yana metal su şişeleriyle ilgili olayların arttığını, bazı öğrencilerin beyin sarsıntısı geçirdiğini, bazılarının ise hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kararın eğitim yılı başlamasına günler kala duyurulması birçok veli ve öğrencinin tepkisini çekti. Okul yönetimi, duyurunun daha erken yapılması gerektiğini kabul ederek son dakika açıklaması nedeniyle özür diledi. Kararın duyurulmasının ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri gelirken, okul bölgesi Facebook paylaşımındaki yorumları kapattı.

13 yaşındaki kızının karar nedeniyle endişelendiğini söyleyen veli James Paulk ise yasağı kısmen anlayabildiğini ancak pandemi döneminde teşvik edilen kişisel su şişesi kullanımının artık farklı bir noktaya geldiğini ifade etti. Okul yönetimi, uygulamanın yeni olması nedeniyle öğrenciler için bir geçiş süreci tanınacağını ve kuralların ilk etapta esnek uygulanacağını bildirdi.

Yasak yalnızca ders saatleri için geçerli olacak. Öğrenciler okul sonrası spor faaliyetleri ve kulüp etkinliklerinde metal su şişelerini kullanmaya devam edebilecek.