1974 yılında ABD'nin Seattle kentinde bir garaj inşaatı sırasında bulunan 2.5 tonluk yeşim taşı kayası, sahibini tek günde milyoner yaptı. Evinin bahçesini düzenleyen mülk sahibinin kazı sırasında kepçeye takılan dev yeşil kayayı mineral uzmanlarına inceletmesiyle taşın gerçek değeri ortaya çıktı.

KEPÇEYE TAKILAN DEV KAYA NASIL FARK EDİLDİ?

Washington eyaletindeki mülkünde garaj inşaatı ve çevre düzenlemesi yapan ev sahibi, toprak kazısı sırasında iş makinesinin kepçesine takılan ağır bir engelle karşılaştı. Topraktan çıkarılan 2.5 ton ağırlığındaki yeşil renkli kaya kütlesi, sıradan bir taş parçasından farklı görünümüyle mülk sahibinin dikkatini çekti.

UZMAN İNCELEMESİYLE NEFRİT YEŞİMİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Mülk sahibi, bulduğu dev yeşil kayanın türünü ve değerini öğrenmek amacıyla mineral uzmanlarına başvurdu. Yapılan bilimsel ve mineralojik analizler sonucunda, kütlenin yüksek kaliteli nefrit yeşimi olduğu kesinleşti. Uzmanlar, bu taşın tek parça halinde işlenebilecek en nadir mücevher taşlarından biri olduğunu tespit etti.

AÇIK ARTIRMADA MİLYONLARCA DOLARA ALICI BULDU

Nadir bulunan mineral yapısı ve 2.5 tonluk devasa boyutu nedeniyle taş, mücevherat ve koleksiyon piyasasında yoğun ilgi gördü. Açık artırmaya çıkarılan nefrit yeşimi kayası, milyonlarca dolara satıldı. Bu satışla birlikte mülk sahibi, bahçesindeki inşaat çalışmasından elde ettiği tek bir taşla milyoner unvanını kazandı.

BU KEŞİF NEDEN BU KADAR NADİR GÖRÜLÜYOR?

Nefrit yeşimi, doğada genellikle küçük parçalar veya damarlar halinde bulunuyor. 2.5 ton ağırlığında, tek parça ve yüksek saflıkta bir kütlenin yerleşim alanı içindeki yüzey kazısında ortaya çıkması jeolojik açıdan istisnai bir durum oluşturuyor. Taşın kırılmadan ve tek parça halinde işlenebilir yapıda olması, piyasa değerini milyonlarca dolar seviyesine taşıdı.