Konya'nın Meram ilçesinde duyanları şaşkına çeviren bir tarihi eser hırsızlığı meydana geldi. Bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü vaziyette duran Roma dönemine ait heykel kaidesinin yerinde olmadığını fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. GECE YARISI KEPÇEYLE GELİP SÖKTÜLER İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı kamera incelemelerinde, şüphelilerin tarihi kaideyi çıkarmak için bölgeye kepçeyle geldikleri, toprağa gömülü dev eseri kepçe yardımıyla söküp araca yükleyerek götürdükleri tespit edildi. 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI Kamera görüntülerinden kimlikleri ve kullandıkları iş makinesi belirlenen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserin koruma altına alınması sağlanırken, olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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