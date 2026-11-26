Antalya’da Kepez Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından 22 Kasım’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

BELEDİYE MÜDÜRLERİ VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde; Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., İhale Servis Müdürü R.E., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç. ve Özel Kalem A.B.S.’nin yanı sıra eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.K., Satın Alma Görevlisi M.G., ihale alan şirket sahibi D.A., Pamuklu Dokuma Tic. AŞ. Genel Müdürü R.C.D., Mimar M.A., Avukat S.S., emlakçı K.K., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., belediye başkanı adına rüşvet aldığı öne sürülen Y.N. ile operasyonun devamında H.C., F.U., H.K. ve Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, dün akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklanırken, A.B.S., R.E. ve Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.