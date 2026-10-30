Antalya'nın Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Memduh El Cüneydi'nin kiracı olarak oturduğu ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada başlayan ve kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını çevredekiler ile evde kiracı olarak oturanlar endişeyle takip etti.

Çıkış nedeni henüz kesinleşmeyen yangının, ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.