Kerem Aktürkoğlu, aşık olduğu sarı-lacivert renkli formayı nihayet giyebilir. Başkan Ali Koç bizzat devrede. Koç, milli futbolcu ile görüşerek, “F.Bahçe’ye gelir misin?” diye sordu. Kerem de Benfica ile anlaşılması halinde F.Bahçe’de seve seve forma giyebileceğini söyledi. Kulüpler pazarlığa başladı.



ARTIK BENFİCA CEVAP VERECEK



Portekiz kulübü, G.Saray’dan 12 milyon Euro’ya transfer ettiği yıldız futbolcu için F.Bahçe’den 30 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Koç, bu rakamı makul bir seviyeye çekmeye çalışıyor. F.Bahçe finansal zorluk yaşayan ve oyuncu satışı yapmak zorunda olan Benfica’yı 15-20 milyon Euro’ya ikna etmeyi planlıyor.

ÖZEK, BRANCO İLE MASAYA OTURDU



Şu an Benfica Sportif Direktörü olan eski F.Bahçeli Mario Branco ile Kanarya’daki halefi olan Futbol Direktörü Devin Özek arasındaki görüşmeler bitmek üzere. Kerem, 2020’de F.Bahçe’ye transfer olacaktı. Ancak menajeri 1 milyon Euro ekstra komisyon isteyince F.Bahçe, transferden vazgeçti.



FENER'İ BABASI DA DOĞRULADI



Kerem de o dönem G.Saray’a transfer olmak zorunda kaldı. Milli futbolcu, 5 yıl gecikmeyle de olsa taraftarı olduğu F.Bahçe’ye gelebilir. Babası Ömer Faruk Aktürkoğlu da hiçbir camiayla sorunları olmadığını söyledi ve oğlu için haklarında hayırlı olmasını diledi.

CENGİZ ÜNDER ŞAŞKINA DÖNDÜ



Mourinho'nun yıldızı Cengiz’le Roma günlerinden beri barışmıyor. Portekizli teknik adam, Roma’ya gider gitmez ilk işi Cengiz’i kadro dışı bırakmak olmuştu. F.Bahçe’de de aynı senaryo yaşandı. Cengiz bu kez UEFA kadrosuna alınmadı ve büyük üzüntü yaşadı. Yıldız futbolcunun kadroda olmaması takım içerisinde de şaşkınlığa neden oldu.



MOURINHO'DAN GREMİO'YA RET



Brezilya kulübü Gremio, Jose Mourinho’ya talip oldu. Başkan adayı Marcelo Marques’in dostu Jorge Biadek, “Mourinho’ya mesaj attım. ‘Bak Brezilya’da ne kadar büyük bir saygın var’ dedim. Mourinho’nun şu an Brezilya’da takım çalıştırmak gibi bir planı yok. Tamamen F.Bahçe’ye odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye’de şampiyonluk yaşamak” dedi.





