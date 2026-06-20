A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay’a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, büyük hayal kırıklığı yarattı.

24 yıl sonra katıldığı turnuvaya erken veda eden Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun Paraguay maçında taraftarla yaşadığı münakaşa tepki çekti.

Mücadelenin 39. dakikasında tedavi için kenara gelen Kerem Aktürkoğlu, tribünlerden kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi. Kendisine seslenen taraftara dönen milli futbolcu, eliyle tepkisini gösterirken hakaret ettiği anlar da kameralara yansıdı. Kerem Aktürkoğlu'nun Türk bir taraftarla tartıştığı iddia edilirken sosyal medyada milli oyuncuya büyük tepki gösterildi.