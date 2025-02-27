Estadio do Sport Lisbao Stadyumu'ndaki maçta Benfica, 39'uncu dakikada Pavlidis'in ayağından gelen golle Braga'yı 1-0 mağlup ederek adını Portekiz Kupası'nda yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Benfica yarı finalde Tirsense'nin rakibi olurken; milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kramponlarına yazdığı yazı da sosyal medyada gündem oldu...

Geçen aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile Kocaeli'de sözlenen Aktürkoğlu, müstakbel eşinin ismi ile Benfica'daki forma numarası 17'yi özel olarak kramponlarına yazdırdı. 26 yaşındaki yıldız, bu anlamlı detayı Instagram'da paylaşıp gönderisine beyaz kalp emojisi ekledi.

Bu sezon Benfica formasıyla 35 maça çıkan Aktürkoğlu; 11 gol ve 8 asist olmak üzere 19 gole direkt katkı sağladı. Portekiz ekibinin Galatasaray'dan 12 milyon euroya aldığı 26 yaşındaki hücumcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...