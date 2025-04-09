Kariyerine Benfica’da devam eden milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından TBR Football'un haberine göre; Porto’ya kiralık olarak gönderilen Fabio Vieira'nın durumunu gözlemlemek amacıyla Portekiz’e giden Arsenal ekibi, Kerem Aktürkoğlu’nu izlemeye de devam etti. İngiliz ekibinin Kerem’i Galatasaray’dayken de takip ettiği yazıldı.

Bu sezon hem Galatasaray hem de Benfica ile tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 26 yaşındaki başarılı sol kanat; 16 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.