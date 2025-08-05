Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele eden kulüpler 25 kişilik futbolcu listelerini UEFA’ya en son 31 Temmuz’da bildirdi. Ancak UEFA, maçtan önceki gece 24.00’e kadar listede iki oyuncu değişikliği yapma hakkı veriyor.

F.Bahçe de bu gece yarısına kadar Benfica’dan transfer edebilirse Kerem Aktürkoğlu’nu Feyenoord’a karşı oynatabiliyor. Ama Kerem’in transferinde sorun üstüne sorun çıkıyor. F.Bahçe’nin Benfica ile oynadığı hazırlık maçında eski G.Saraylı Bruma sakatlandı. Portekiz kulübü, bu nedenle transfer yapmadan Kerem’i bırakmaya yanaşmıyor. F.Bahçe ile Benfica’nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda muhtemel eşleşmesi de ikinci sorun oldu.

30 MİLYON EURO İLE İMZA ATILIR

Futbol Direktörü Devin Özek ile Kerem’in menajeri Cenk Melih Yazıcı, Lizbon’da Benfica yönetimi ile görüşmeleri sürdürüyordu. Yönetici Hakan Safi de Kerem’in transferini bitirmek için Portekiz’e uçtu. Kerem’le 5 milyon Euro’ya anlaşan F.Bahçe, Benfica’nın inadını da 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kırmaya çalışıyor.

Kerem'in F.Bahçe’ye “Evet” demesinde Mourinho’nun da kendisini istemesi önemli rol oynadı. Milli yıldızın transferi yetişirse UEFA’ya bildirilen kadroda değişikliğe gidilecek. Levent Mercan’ın yerine Kerem Aktürkoğlu Feyenooord maçının kadrosuna eklenecek.