Benfica’nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, saha içinde olduğu kadar özel hayatındaki jestleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, nişanlısı Ceren Azak’ın adını kramponuna yazdırarak duygusal bir harekete imza attı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Kupası çeyrek finalinde Braga ile oynanan maç öncesinde Instagram hesabından özel bir paylaşım yaptı. Kramponunun üzerine nişanlısı Ceren Azak’ın ismini yazdıran Aktürkoğlu, bu anı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

BENFICA YARI FİNALDE

Benfica, çeyrek finalde Braga’yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. Takımına galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. Braga ise kupaya veda eden taraf oldu.

Kerem Aktürkoğlu’nun sahadaki performansının yanı sıra özel hayatında yaptığı bu anlamlı jest, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Benfica taraftarları ve futbolseverler, milli yıldızın paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.