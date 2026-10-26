Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

KEREM 11 OYNAMAK İSTİYOR

Dev maçta Kerem Aktürkoğlu 11’de başlamak istediğini teknik direktör Kartal’a iletti. Takvim’de yer alan habere göre iki isim, Samandıra’da derbi öncesi bir görüşme gerçekleştirdi. Aktürkoğlu bu görüşmede teknik adama, derbide forma giymek istediğini söyledi. Aktürkoğlu’nun, Kartal’a, ‘Rams Park’ta ilk 11’de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım.’ dedi.

Haberde, Kartal’ın öğrencisini dinlediği ancak oyuncuyu derbide sonradan oyuna alma planı olduğu aktarıldı.