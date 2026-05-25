A Milli Takım antrenmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yürekleri ağza getirmişti. Milli futbolcunun sakatlık durumu merak edilirken sosyal medya hesabından durumuna ilişkin açıklama yaptı. Riva'da yapılan son antrenmanda sakatlanan ve idmanı yarıda bırakan yıldız futbolcu, sakatlığı sonrası 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." dedi. Bu sezon Fenerbahçe forması altında 44 maçta görev alan milli futbolcu, 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

