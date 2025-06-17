Boca Juniors ile Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı kart ve olayların damga vurduğu maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Boca Juniors Merentiel ve Battaglia'nın golleriyle 2 farklı öne geçerken Di Maria (P) ve Otamendi, Benfica'ya 1 puanı getiren isimler oldu. Arjantin ekibinde Herrera (yedek kulübesi) ve Figal, Benfica'da ise Belotti kırmızı kart gördü.

Mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile Belmonte arasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu.

Hakemin oyunu durdurduğu bir pozisyonda Belmonte yanından geçerken Kerem Aktürkoğlu'nu kolundan ittirdi.

Milli futbolcu ise Belmonte'yi arkasından ittirdi. Belmonte bu hareket sonrası abartılı bir şekilde kendini yere bıraktı ve hakeme Kerem Aktürkoğlu'nu gösterdi.

Sosyal medyada birçok Türk futbolsever, Boca Juniors takımının maç boyunca sürekli hakeme oynadığını belirterek tepki gösterdi.