Kerem Aktürkoğlu’nun gözü Dünya Kupası’nda… Kerem, ay-yıldızlı ekibin, ABD'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Pratt & Whitney Stadı'nda AA'nın sorularını yanıtladı. Milli takıma galibiyeti getiren gollerden birini atan Kerem, "Güzel bir maç oldu. Maça iyi başlamadık, biraz tutuktuk ama sonrasında güzel adapte olduk, oyun planımızı sahaya yansıttık, geri dönüş yaptık. İlk yarının sonları güzeldi ama maçın geneline baktığımızda güzel performans değildi, şahsen iyi futbol oynamadık. Tabii uzun bir sezon ve yorucu bir temponun ardından uzun ve yorucu yolculuklarla buraya geldik. Zor oluyor tabii ama Dünya Kupası Elemeleri öncesinde son kamp, güzel sonuçlar alıp öz güvenimizi tazelemek istiyoruz. Güzel bir galibiyet oldu, umarım Meksika'yı da yenip kampı güzel bir şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.

‘TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI’

Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Dünya Kupası'na doğrudan katılacağız' dedi. Senin eleme grubuyla ilgili düşüncen nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tek hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek, bundan başka bir şey düşünmüyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çünkü en son 2002'de gittik. Bu jenerasyonun çoğu ya doğmamıştı ya da hatırlamıyor, ben de dahil. O yüzden ülke olarak özlemimiz var. Güzel jenerasyonumuz var, orayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah ülkemize hak ettiği Dünya Kupası'nı getiririz. Sadece katılmak başarı değil, orada da güzel işler yapmak istiyoruz."

Kerem, Dünya Kupası'nda mücadele etmenin her oyuncu için büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası en üst klasmandır. Ülke olarak özlemimiz var. Hele milli takım olduğu için Dünya Kupası'nın yeri ayrıdır. İnşallah hepimiz bunu çok canıgönülden istiyoruz ve başarırız. Ben de oraya gittiğimde kişisel olarak ülkeme en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.