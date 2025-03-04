Takımın yıldız isimlerinden Ángel Di María ve Florentino Luis, sakatlıkları nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da Benfica’nın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı. Arjantinli kanat oyuncusu Di María, Mónaco ile oynanan play-off turu ilk maçında sol uyluk kasında sakatlık yaşamıştı. Orta saha oyuncusu Florentino Luis’in ise kas sakatlığı bulunuyor.

Bruno Lage, iki oyuncunun Barcelona maçına yetişmesini umuyordu ancak yapılan son değerlendirmeler, geri dönüşlerinin ancak rövanş maçına kalacağını gösterdi. Benfica, 11 Mart’ta Montjuïc Olimpiyat Stadı’nda oynanacak rövanşta iki oyuncunun sahada olmasını hedefliyor.

Sakatlık sıkıntıları bununla da sınırlı değil. Daha önce çapraz bağ sakatlığı geçiren Alexander Bah ve Manu Silva’nın yanı sıra Tiago Gouveia da Barcelona maçında forma giyemeyecek.

Ancak Benfica cephesinde olumlu bir gelişme de yaşandı. Orta saha oyuncusu Renato Sanches, uzun süredir süregelen sakatlığını atlattı ve iki ay aradan sonra takıma geri döndü. Portekizli futbolcu, son olarak 11 Ocak’ta Sporting ile oynanan Portekiz Süper Kupa finalinde sakatlanmıştı.

Sakatlıkların fazlalığı nedeniyle Bruno Lage, altyapıdan takviyeler yaparak kadroyu genişletmek zorunda kaldı. Genç oyuncular Leandro Santos, Nuno Félix, Diogo Prioste ve Hugo Félix, A takım antrenmanlarına dahil edildi.