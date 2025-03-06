UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında, Benfica ile Barcelona takımları Lizbon’daki Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Barcelona maçı 1-0 kazanmayı başardı ve tur için avantajı kaptı.
Benfica’da forma giyen milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk saniyelerinde kaçırdığı pozisyon Portekiz'de gündem oldu. Maça oldukça hızlı başlayan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu henüz 17. saniyede golle burun buruna geldi.
Barcelona kalecisi Szczesny yaptığı kurtarışla gole engel olurken Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken gollerinden birini atma fırsatını kaçırdı. Bu pozisyon Portekiz basınında oldukça konuşulurken sosyal medyada da oldukça paylaşıldı.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu dev maçta 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 84. dakikada oyundan alındı.
Benfica maça çok iyi başlıyor! Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda Szczesny son anda müdahale ediyor! pic.twitter.com/u1FjG3ChOr— TRT Spor (@trtspor) March 5, 2025