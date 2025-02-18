Uzun süredir gol yollarında suskun olan Kerem Aktürkoğlu Devler Ligi’nde sessizliğini bozdu ve ağları havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Benfica 1-0 kazandığı maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü kaydetti. Aktürkoğlu bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydetti.

ORKUN DA BOŞ GEÇMEDİ

Benfica'da forma giyen diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü de bu maçta fileleri havalandırmayı başardı. Orkun 84. dakikada attığı golle maçta durumu 3-3'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu tayin etti.

Benfica deplasmanda 1-0 kazandığı Monaco ile sahasında 3-3 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

#UCL | Kerem Aktürkoğlu, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi sahnesinde bozuyor! Pavlidis çevirdi Kerem bitirdi!⚽️ pic.twitter.com/mvOMvHyUnX — TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025