David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş, kanat transferi için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar rotasını bir kez daha Benfica'ya çevirdi.

MİLLİ YILDIZI İSTİYORLAR

Beşiktaş, sol kanat transferi için önceliğini Kerem Aktürkoğlu olarak belirledi. Siyah-beyazlı ekip, Benfica ile olan iyi ilişkilerini kullanarak transferi noktalamayı hedefliyor.

Yönetim, hazırlık sürecinde kanat oyuncularının performansından memnun kalmadığı için Kerem'i liste başına yazdı. Siyah-Beyazlılar, yabancı kontenjanını da düşündüğü için transfer bir kat daha önem kazandı.

Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için bonservisin yanı sıra takas önerisini de düşünüyor. Siyah-beyazlılar kadroda düşünmediği isimleri Benfica'ya önerirken transferi kısa süre içinde noktalamayı hedefliyor.