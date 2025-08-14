Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, anlaşmanın 24 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor. Milli futbolcunun Cumartesi günü oynanacak olan Estrela da Amadora maçının ardından sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

BENFİCA’YA NE KADAR ÖDENECEK?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek. Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.