Televizyon sektöründe peş peşe gelen final kararlarına bir yenisi eklendi. Maliyetleri düşürmek amacıyla oyuncu ücretlerinde indirime gidilen yapımlar arasında yer alan Haysiyet dizisi için de final kararı alındı.

13. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Alışık'ı yeniden ekranlara döndüren Kanal D dizisi Haysiyet, 13. bölümüyle yayın hayatını tamamlayacak. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle zor günler geçiren dizi sektöründe alınan bu karar, ekranlardaki yaprak dökümünün sürdüğünü gösterdi.

OYUNCULARDAN YÜZDE 15 İNDİRİM İSTENMİŞTİ

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizinin ardından yapımların yayın hayatını sürdürebilmesi için maliyetleri düşürme formülü devreye sokulmuştu. Kanalların talebi üzerine harekete geçen yapım şirketleri, başta oyuncular olmak üzere set ekiplerinden ücretlerinde indirime gitmelerini istemişti.

Bu yapımlar arasında Haysiyet de yer almıştı. Dizinin ömrünü uzatmak isteyen yapım şirketi Süreç Film'in, kanalın talebi üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim istediği öne sürülmüştü.

Dizide Sadık Karlıova karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın ise bu gelişme üzerine, "İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın" şeklinde öneride bulunduğu konuşulmuştu.