Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi, yapım şirketlerini maliyetleri azaltmak için yeni önlemler almaya yöneltti. Kanalların talepleri doğrultusunda harekete geçen yapım şirketleri, başta oyuncular olmak üzere ekiplerden ücretlerinde indirim yapmalarını istemeye başladı.

HAYSİYET DİZİSİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM TALEBİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu yapımlardan biri de Kerem Alışık'ın başrolünde yer aldığı Haysiyet dizisi oldu. Dizinin yayın hayatını sürdürebilmesi için yapım şirketi Süreç Film'in, kanalın isteği üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim talep ettiği öğrenildi.

Dizide Sadık Karlıova karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın ise bu gelişme üzerine, “İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın” şeklinde bir öneride bulunduğu konuşuluyor.

YENİ DİZİLERDE ÜCRETLER DÜŞÜYOR

Öte yandan sektördeki kriz, henüz çekimlerine başlanmamış yapımları da etkiliyor. Yapım şirketlerinin yeni dizilerin kadrolarını oluştururken maliyetleri azaltmak amacıyla oyuncu, yönetmen ve senaristlere önceki dönemlere kıyasla daha düşük ücretler teklif etmeye çalıştığı belirtiliyor.