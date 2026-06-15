Cemiyet ve sanat dünyasının buluştuğu Beşiktaş’taki görkemli düğün, davetlilerin yanı sıra geceye yansıyan özel anlarla da gündeme geldi. Yapımcı Mehmet Canpolat’ın kızı Hande Canpolat ile iş insanı Cemil Bulduk’un evlendiği törende, Sadri Alışık’ın yeni ilişkisiyle ilk kez görüntülenmesi dikkat çekti.

DÜĞÜNDE KAMERALARA YAKALANDILAR

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sadri Alışık’ın, Renin Esmer ile aynı karede yer alması dikkat çekti. İkilinin birlikte görüntülenmesi, davetliler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “ilk kez ortaya çıkan ilişki” olarak yorumlandı.

Düğün boyunca çekilen görüntülerde çiftin samimi halleri öne çıkarken, bu anlar gecenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.