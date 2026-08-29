Son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Kerem Bürsin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özel hayatı ve kariyerinin yanı sıra günlük yaşamındaki alışkanlıklarıyla da merak edilen oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz dönemde bir dergiye verdiği röportajda yaşam tarzından ve kendisini iyi hissetmek için uyguladığı rutinlerden bahsetmişti. Düzenli bir hayat sürmeye önem verdiğini belirten Bürsin, özellikle sporun günlük yaşamındaki önemine dikkat çekmişti.

"DUA EDERİM, SPOR YAPARIM"

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdüren oyuncu, günlük rutinini anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: "Her gün defterime yazarım, dua ederim, sporumu düzenli yaparım." Bürsin, sporun yalnızca fiziksel sağlığı açısından değil, ruhsal açıdan da kendisi için önemli olduğunu vurgulamıştı.

Sporun kendisi için adeta bir terapi olduğunu dile getiren oyuncu, "Spor benim için tam anlamıyla psikolojik bir terapi. Onsuz gerçekten daha mutsuz bir insana dönüşüyorum." sözleriyle bu alışkanlığının hayatındaki yerini anlatmıştı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

ürsin'in son paylaşımı, bu kez sevenlerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından hastane odasından fotoğraflar paylaşan oyuncu, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Bürsin'in hastanede olduğu görüntülerin ardından operasyon geçirdiği ortaya çıktı. 2023 yılında bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan oyuncunun bu kez boyun fıtığı operasyonu geçirdiği öğrenildi.

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler hayranları tarafından yakından takip edilirken, hastane paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.