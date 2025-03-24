Oyuncu Kerem Bürsin, Mayıs 2024'te kalbini Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan'a kaptırmıştı.

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunmuştu.

Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftin işleri ilerlettiği ve Kerem Bürsin'in Sevil Sabancı ile tanıştığı bile söylenmişti.

UYUM SAĞLAYAMADI İDDİASI

Ancak ikilinin birlikteliği geçen günlerde bitti. İddialara göre, Melisa Tapan, oyuncunun ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Ayrılığın ardından bir proje için yurt dışına giden Kerem Bürsin imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kazıtan Bürsin bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi yeni görünümünü çok beğenirken, bazıları ise eski halinin daha iyi olduğunu dile getirdi.