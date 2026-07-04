2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ve "Ben Kerem Bürsin" diyen gizemli bir kişiyle iletişime geçen talihsiz kadın, kısa sürede bu kişiye kalbini kaptırdı.

İnternet üzerinden kurulan bu sahte romantik ilişki, aylar boyunca kesintisiz sürdü. Karşısındaki kişinin gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla tamamen ikna olan kadın, kurulan şeytani tuzağın içine adım adım çekildi.

Sözde ünlü oyuncu, İstanbul'dan Moskova'ya içinde son derece değerli özel eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini iddia etti.

Gümrükteki güvenlik önlemleri, nakliye bedelleri ve çeşitli göçmenlik işlemleri bahanesiyle acil maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek kadından para talep etti. Hatta "Konteyner ulaştığında içinden dilediğin eşyayı alabilirsin" diyerek kurbanının aklını çeldi.

Sevdiği oyuncuya yardım etme arzusuyla gözü kör olan kadın, hiç düşünmeden dolandırıcının hesabına toplamda yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) para transfer etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ancak yüklü miktardaki paranın gönderilmesinin ardından sözde "Kerem Bürsin" bir anda sırra kadem basınca, sarsıcı gerçek ortaya çıktı.

Dolandırıldığını anlayan mağdur kadın derhal şikayetçi oldu.

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda, ekranın ardındaki romantik Türk jönünün aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu tespit edildi.

Rusya'da büyük yankı uyandıran davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti acımadı; Nijeryalı sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve mağduriyetin giderilmesi için 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.