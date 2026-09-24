Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in aşk hayatıyla ilgili yeni bir iddia magazin kulislerini hareketlendirdi. Bürsin’in bir dönem “Çarpıntı” dizisinde birlikte rol aldığı Lizge Cömert ile ilişki yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Geçen ay safra kesesinden ameliyat olan Bürsin’in bu süreçte Cömert ile yakınlaştığı konuşuluyor.

HASTANE SÜRECİNDE YAKINLAŞTILAR İDDİASI

Kerem Bürsin ile Lizge Cömert’in aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerinde konuşulurken, ikilinin oyuncunun hastane sürecinde birbirlerine yakınlaştıkları öne sürüldü.

Bürsin ve Cömert, “Çarpıntı” dizisinde birlikte rol almıştı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Öte yandan gözler Kerem Bürsin’in eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu’na çevrildi. Ayrılıklarının ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdüren ikili, son olarak karşılıklı olarak takibi bıraktı.

Bu gelişme, sosyal medyada “İpler tamamen koptu” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BİRCAN BALİ’DEN SELİN-KEREM İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İDDİA

Bircan Bali, “Söylemezsem Olmaz” programında Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu’nun bir dönem partner olduğunu anımsattı. Bali, Bürsin’in ayrılığın ardından Yağcıoğlu’nu defalarca aradığını ancak Yağcıoğlu’nun telefonlarına yanıt vermediğini öne sürdü.

Bali, “O dönem Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu’yla birlikteydi. Selin, Kerem’den ayrılıyor. Kerem defalarca arıyor. Selin katiyen dönmüyor” ifadelerini kullandı.

AŞK İDDİASININ ADRESİ HASTANE

Selin Yağcıoğlu ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından ameliyat olan Kerem Bürsin’in hastane sürecine ilişkin de konuşan Bali, Lizge Cömert ile aşkın bu dönemde başladığını iddia etti.

Bali, “Ameliyat sonrası herkes var. Ama Lizge yok. O gece yanında Lizge kalıyor. Aşk o zaman başlamış. Aşıklar hastanede. Lizge gizli yollarla giriyor. Ama oradakiler biliyor. Haberler geliyor” dedi.