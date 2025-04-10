Saç ektirme kararı alan ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada adeta fırtına etkisi yarattı.

Yeni görünümü magazin dünyasının odağında

Yakışıklılığıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, uzun süredir konuşulan saç ektirme iddialarını doğrulayan bir imajla ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yenilenen görüntüsü, magazin basınının ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

AŞK HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ

‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’, ‘Muhteşem İkili’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Ya Çok Seversen’ ve ‘Mavi Mağara’ gibi ses getiren projelerde başrol oynayan Bürsin, son olarak iş insanı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ancak ikili kısa süre önce yollarını ayırma kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı.

YENİ İMAJIYLA YURT DIŞINDA GÖRÜLDÜ

Bir süredir yurt dışında bulunan Kerem Bürsin, Elle Man Arabia’nın nisan sayısına kapak oldu. Dergi çekimleri sırasında ortaya çıkan yeni saç stiliyle göz dolduran oyuncu, değişimiyle hem beğeni topladı hem de sosyal medyada binlerce yorumun odağı haline geldi.