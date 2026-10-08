Kariyerini Kasımpaşa’da sürdüren Kerem Demirbay, Galatasaray’da forma giydiği yıllarla ilgili konuştu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtlayan Demirbay, sarı-kırmızılıların 4 sene üst üste kazandığı şampiyonlularla ilgili gelen soruya, ''Düşündüklerimi söylesem var ya her yer çok büyük patlayacak. Gerçekten. Eski takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Ama dışarıdan göründüğü gibi değil her şey. İnan bana.’’ dedi.

'HERKES YUTUYOR, İNAN'

Demirbay devamında şu ifadeleri kullandı: ''Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan. Neyse. Hayırlısı olsun herkes adına.’’

2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Galatasaray forması giyen Kerem, 7 gol atarken 9 da gol pası verdi.