Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Konyaspor ile oynanan ve 0-0 sona eren Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YABANCI HAKEM SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Basın mensuplarının "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusuna Demirbay, "Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye'deyiz." şeklinde cevap verdi. Bu açıklama, futbol camiasında geniş bir tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Demirbay’ın bu sözleri, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmış olması nedeniyle birçok futbolsever tarafından eleştirildi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, oyuncunun geçmişte Almanya Milli Takımı’nda forma giymesini hatırlatarak bu söylemin tutarsız olduğunu savundu.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

31 yaşındaki futbolcu, altyapı yıllarında Türkiye için oynasa da daha sonra Almanya’yı seçerek bu ülkede A Milli Takım forması giydi. Almanya Milli Takımı ile 2 maça çıkan ve 1 gol atan Demirbay’ın bu açıklamaları, futbolseverler arasında büyük bir tartışma başlattı.

Kerem Demirbay’ın açıklamalarına yönelik eleştiriler devam ederken, futbolcunun bu konuya dair yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.