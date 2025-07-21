Beşiktaş, transferde bir kez daha rotayı Benfica’ya çevirdi; bu kez hedefte Kerem Aktürkoğlu var.

Portekiz kulübünde geçen sezon Orkun Kökçü’yle birlikte müthiş ikili olan milli futbolcu, Benfica’dan ayrılmak istiyor. Portekiz’de mutsuz olan ve Orkun’un ayrılığıyla kendisini yalnız hisseden Kerem, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi devreye girse de milli futbolcu, sarı-lacivertlilerde oynamak istemediğini iletti. Kanatlarda forma giyen yıldız bir isim kadroya katmak isteyen Beşiktaş da Kerem’e kancayı taktı.

OLE’YLE UÇAR

Başkan Serdal Adalı, 26 yaşındaki yıldızın Orkun Kökçü’yle birlikte Teknik Direktör Solskjaer’in oyun sistemine çabuk uyum sağlayacağı görüşünde. Bu nedenle Adalı’nın resmi temaslara başlaması bekleniyor. Benfica, 24 milyon Euro bonservis değeri olan Kerem’i, bu rakamlardan aşağıya bırakmaya niyetli değil. Adalı, Orkun transferinde olduğu gibi 4 veya 5 taksitli ödemeyle resmi teklifini yapacak. Milli futbolcuyla da senelik maaş konusunda görüşmeler başlayacak.