Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen caz piyanisti Kerem Görsev, şarkıcı Neco'nun Oya Germen ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızlarından Zeynep Özyılmazel ile nişanlandığını açıkladı.

"YAZIN EVLENECEĞİZ"

Görsev, "Yedi senedir Bodrum'un bir köyünde yaşıyorum. Deniz olmayan bir köy. Ekimden sonra değişiklik olacak hayatımda... Zeynep Özyılmazel ile nişanlandım. Yazın evleneceğiz. Zeynep'e bıraktım düğünü... Küçük bir şey olacak" açıklamasını yaptı.

Kerem Görsev "Neco Bey'le konuştunuz mu?" sorusuna, "Kendisiyle konuşmadım. Zeynep ile konuştum. Zeynep'i zaten 20 senedir tanıyorum. Keyifli bir hikâye oldu. Biliyordur herhalde nişanı... Yüzük de taktık. Ama önemli olan kalben, hissettiğin şeyin peşinden koşarsan olur. Bundan önce başımdan iki evlilik geçti. Biri 23 sene, ikincisi 6.5 yıl sürdü. Arayış içerisinde değildim ama zarif bir kadını bulunca…" yanıtını verdi.

"17 YAŞ ÇOK MU?"

Yaş farkı için Görsev, "17 yaş çok mu? 64 yaşındayım, öyle şeyleri kafaya takmıyorum. O da sübyan değil. Yaşını başını almış biri. Kendi kararlarını veriyor. Dört parçayı Zeynep'e yazdım. Yeni albümü ona ithaf edeceğim" dedi.

Zeynep Özyılmazel daha önce bir kez nikâh masasına oturmuş, 2011'de eşiyle boşanmıştı.