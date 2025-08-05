Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile temasta olan Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini gerçekleştirmek için Portekiz'e çıkarma yaptı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan talimat alan Hakan Safi, transferi bitirmek için Portekiz'e gitti. Ancak kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği ve henüz anlaşma sağlanmadığı bildirildi.

KEREM İLE ANLAŞMA TAMAM

Benfica, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin gerçekleşmemesi sonrası Kerem Aktürkoğlu ile devam etme kararı aldı. Ancak 26 yaşındaki milli futbolcu ile görüşen Fenerbahçe, transfer için anlaşma sağladı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro maaş karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

ÖN ELEME MAÇI NEDENİYLE GÖNDERMİYORLAR

Ali Koç'tan talimatı alan Hakan Safi, özel uçağıyla Kerem Aktükoğlu'nun transferini bitirmek için Portekiz'e gitti. Ancak henüz bir sonuca ulaşamadı. Benfica Başkanı Rui Costa olası Fenerbahçe eşleşmesi nedeniyle Kerem'in transferine onay vermiyor. Portekiz ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Nice eşleşmesi öncesi o bölgenin alternatifi olmaması nedeniyle Rui Costa'nın, "Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda satamam. Ön elemeden elenirsek burada duramam'' dediği ifade ediliyor.