Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için yetkilendirilen yöneticileri ile özel jetini Portekiz'in başkenti Lizbon'a göndermişti. Sarı-lacivertliler, transferin kısa sürede sonuçlanması durumunda Kerem'i UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna zamanında dahil edebilmek için jeti orada bekletti.

Ancak iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine, beklemede tutulan özel jet İstanbul’a geri dönme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Lizbon'da beklettiği özel jet, transfer görüşmelerine katılan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İstanbul’a döndü.

Kerem için “Transfer bitti, almaya uçak gitti” haberleri, Benfica Başkanı Rui Costa’yı taraftar nezdinde çok zor duruma düşürdü.

ALİ KOÇ KÜPLERE BİNDİ

Costa, Kerem haberlerini görünce beklenmedik bir tepki gösterdi. F.Bahçe’nin Benfica ile henüz anlaşmadan transferin kamuoyuna yansıma şekli üzerine Rui Costa küplere binip, işi yokuşa sürdü. Yani iletişim açısından sürecin kötü yönetilmesi, Kerem Aktürkoğlu’nun transferini sekteye uğrattı. Başkan Ali Koç da yaşanan gecikme nedeniyle çok sinirlendi ve transfer bitmeden haberin sızması nedeniyle yetkililere sert uyarılarda bulundu. Oysa transfer imzaya kalmıştı. Kerem, 5 milyon Euro’dan 4 yıllığına anlaşmıştı.

ISLAK İMZAYA KALMIŞTI

Benfica ile de futbol direktörleri nezdinde yapılan pazarlıklarda 25 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında uzlaşma sağlanmıştı. Her şeye rağmen F.Bahçe ile her konuda anlaşan Kerem ve menajeri Cenk Melih Yazıcı, Benfica cephesine baskı yapıyor. Ancak Benfica, F.Bahçe ve Kerem’in tüm çabalarına rağmen “Nice maçları oynanmadan satış yok” diye inat ediyor.