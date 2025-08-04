Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli oluyor. Kanarya uzun süredir milli futbolcuyla ilgileniyordu. Ancak işi hızlandıran Benfica ile oynanan hazırlık maçının ardından Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, “Kerem mutlaka alınsın” raporu oldu. Benfica ile pazarlıklarda gaza basıldı. Sol kanada dikine oynayan bir futbolcu isteyen Mou, Kerem’e hayran kaldı.

GELMEYİ ÇOK İSTİYORDU

Özellikle Orkun’un ayrılığı sonrası Benfica’da yalnız kalan Kerem, 5 yıl önce kapısından döndüğü çocukluk aşkı Fenerbahçe’de oynamayı çok istiyordu. Sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmelerde her konuda anlaştı. Futbol Direktörü Devin Özek, pazarlıkları belli bir noktaya getirdi.

BİRLİKTE DÖNECEKLER

Yönetici Hakan Safi, kısa süre içinde özel uçağıyla Portekiz’e gidecek. Safi, son detayları halledip Kerem’le birlikte İstanbul’a gelecek. Fenerbahçe’nin Benfica’ya 25, Kerem’e ise yıllık 5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Portekiz ekibi, bonservisine 12 milyon Euro ödediği Kerem için kârın yüzde 10’unu Galatasaray’a gönderecek.