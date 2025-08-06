Süper Lig'de Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, istediği çıkışı yakalayamazken, gözler transferdeki hamlelere çevrildi. Bu süreçte Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin an meselesi olduğu kulislerde konuşulurken, yıldız futbolcunun yaptığı açıklamalar Galatasaray taraftarlarını adeta çileden çıkardı.

“Fenerbahçe için sabırsızlanıyorum”

Ünlü spor spikeri Ersin Düzen’e özel açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili önemli bir kararın sinyalini verdi. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli kulübe olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi:

“Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışacak olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bir an önce Fenerbahçe’ye katılmak ve kulübün başarısı için ter dökmek istiyorum.”

Galatasaraylılar tepkili

Kerem’in bu açıklamaları, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray taraftarı tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı. Sosyal medyada yoğun eleştiriler alan yıldız oyuncuya, sarı-kırmızılı camiadan tepkiler çığ gibi büyüyor.